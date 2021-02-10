زوج شقيقة القيادي بالجماعة الإسلامية كرم زهدي يكشف حقيقة وفاته بـ"كورونا"

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

نفى الشيخ فؤاد الدواليبي القيادي في الجماعة الإسلامية، زوج شقيقة كرم زهدي الرئيس الأسبق لمجلس شورى الجماعة، ما أشيع عن وفاة "زهدي" بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد- 19".

وأوضح الدواليبي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن وفاة "زهدي" بفيروس كورونا المُستجد، عاري تمامًا من الصحة، وأن القصة كانت مجرد اشتباه بإصابته بالفيروس، وأنه أُجريت له المسحة الطبية وتبيّن سلبيتها.

وقال أحمد الواليبي إبن شقيقة زهدي، إن جثمان خاله وصلت إلى محافظة القاهرة قادمًا من الإسكندرية في اتجاهه إلى المنيا لدفنه داخل مقابر العائلة.