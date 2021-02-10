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البرلمان الغاني يعلّق جلساته بعد تفشي كورونا بين الأعضاء

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البرلمان الغاني يعلّق جلساته بعد تفشي كورونا بين الأعضاء البرلمان الغاني يعلّق جلساته بعد تفشي كورونا بين الأعضاء

مصراوي Masrawy

04:24 م الأربعاء 10 فبراير 2021

أكرا - أ ش أ
علقت غانا العمل بالبرلمان لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من اليوم الأربعاء، بسبب تفشي المستجد بين عدد كبير من الأعضاء والموظفين.
وقال رئيس البرلمان البان باجبين - وفقًا لقناة (سي إن إن) الأمريكية-:"إنه قرر تعليق البرلمان بالتشاور مع قيادة البلاد، كما أن أعضاء البرلمان سيلتزمون بإجراءات كورونا الصارمة خلال تلك الفترة"، مطالبًا أعضاء وموظفي البرلمان بالخضوع لاختبار كورونا خلال أسبوعين.
وذكرت القناة أن 17 عضوًا بالبرلمان على الأقل بالإضافة إلى 151 موظفًا وعاملًا أصيبوا بالفيروس، مضيفة أن المبنى سيغلق حتى 2 مارس المقبل وسيتم تعقيمه وتطهيره خلال تلك الفترة.
ووفق القيود المعلنة في 5 فبراير الجاري، يسمح فقط لثلث الأعضاء بالحضور خلال الجلسة الواحدة، ولم تتمكن بعد لجنة التعيينات بالبرلمان من مناقشة المرشحين الوزاريين لحكومة الرئيس "نانا أكوفو-أدو" في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في ديسمبر الماضي.
يُشار إلى أن غانا قد سجلت أكثر من 73 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء إلى جانب تسجيل 482 وفاة، وذلك وفق إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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