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شاهد.. الصور الأولية لإصابة الطائرة التي استهدفت بمطار أبها

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تحالف دعم الشرعية تعهّد باتخاذ اللازم لحماية المدنيين والأعيان

شاهد.. الصور الأولية لإصابة الطائرة التي استهدفت بمطار أبها

بثت قناة "" صوراً أولية تُظهر الطائرة التي تعرضت للضرر؛ نتيجة لمحاولة استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في مطار أبها اليوم.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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