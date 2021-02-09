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"القصبي": الموافقة على جائزة الجودة تعكس حرص القيادة على رفع أداء المؤسسات

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"القصبي": الموافقة على جائزة الجودة تعكس حرص القيادة على رفع أداء المؤسسات "القصبي": الموافقة على جائزة الجودة تعكس حرص القيادة على رفع أداء المؤسسات
أكد أن ذلك يعزز التميز المؤسسي للمساهمة في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية

أكد ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، أن ‏موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة تأتي تجسيدًا لحرص القيادة الرشيدة على رفع أداء وكفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يعزز الجودة والتميز المؤسسي، ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وتفصيلاً، كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وافق في جلسته التي عُقدت مساء أمس الثلاثاء على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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