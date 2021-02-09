إسبانيا تتجاوز عتبة 3 ملايين إصابة بكورونا

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مصراوي Masrawy

إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ3 ملايين حالة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات المثبتة في البلاد وصل إلى 3 ملايين و5 آلاف و487 حالة إصابة، وذلك عقب تسجيل 7 آلاف و162 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا تجاوز عتبة الـ63 ألف حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 766 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 63 ألفا و61 شخصا.

يشار إلى أن إحصاءات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أفادت يوم الأحد الماضي بأن فيروس كورونا حصد أرواح مليونين و309 آلاف شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 106 ملايين.