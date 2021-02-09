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"فيصل بن نواف" يوجه بالعمل على إيقاف جميع المخيمات بمنطقة الجوف

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"فيصل بن نواف" يوجه بالعمل على إيقاف جميع المخيمات بمنطقة الجوف "فيصل بن نواف" يوجه بالعمل على إيقاف جميع المخيمات بمنطقة الجوف
بعد أن لوحظ ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" وحفاظاً على سلامة الجميع

وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة، بتفعيل لجنة المخيمات والعمل على إيقاف جميع المخيمات.

وتفصيلاً؛ قال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، إن توجيه أمير المنطقة يشمل إيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات الخاصة والعامة وإيقاع العقوبة على المخالفين، مؤكداً أن هذا التوجيه جاء نظراً لما لوحظ من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع.

ودعت إمارة المنطقة الجميع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا، وأن نرفع شعار كلنا مسؤول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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