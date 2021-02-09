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ضبط فودو واستروكس في حملة أمنية بالقليوبية

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ضبط فودو واستروكس في حملة أمنية بالقليوبية ضبط فودو واستروكس في حملة أمنية بالقليوبية

مصراوي Masrawy

10:15 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت مباحث المخدرات بالقليوبية 3 عاطلين متهمين بالاتجار في المخدرات بطوخ، وعثر بحوزتهم كيلو وربع فودو واستروكس وشادوا، وجرى إحالتهم للنيابة.
كانت معلومات سرية قد وردت للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، باتجار مجموعة من العاطلين بقرى طوخ في المواد المخدرة.
جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، أسفرت جهوده عن ضبط المتهمين، وبحوزتهم المواد المخدرة، وهم "س.ف.ط" 33 عامًا، عاطل، ومقيم بلتان دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالي 250 جرام وكمية من مخدر الأستروكس تزن حوالي 350 جرام.
كما جرى ضبط "ا.م.ا" 36 عامًا، عاطل ومقيم دائرة قسم قها، أثناء استقلاله سيارة ملاكي ماركة تويوتا وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس تزن حوالى 350 جرام، وجرى ضبط "ح.ا.ع" 21 عاما، عاطل، ومقيم أجهور الكبرى بطوخ، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 300 جرام.

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