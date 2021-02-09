تسمم طالبة تناولت سم فئران بالخطأ في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة بتسمم، اليوم الثلاثاء، عقب تناولها سم فئران عن طريق الخطأ، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "نهاد. ح" 18 عامًا طالبة وتقيم بناحية الساحل قبلي دائرة المركز مصابة بإعياء وقيئ ادعاء تناول مادة سامة، وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفادت والدتها "فضيلة. هـ" 45 عامًا ربة منزل حدوث إصابة ابنتها المذكورة عقب تناولها سم فئران بالمنزل عن طريق الخطأ، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.