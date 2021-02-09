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العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق

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العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق

مصراوي Masrawy

11:56 م الإثنين 08 فبراير 2021

بغداد - (أ ش أ):
اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الإثنين، "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها وأنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية"، وأضاف أن "الانتخابات استحقاق وطني يحتاج لتضامن سياسي واجتماعي والبناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق".

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