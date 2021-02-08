أخبار عاجلة

إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا -
أهالي قرية "الأحراز" بالشرقية يتبرعون بـ 195 كيس دم -
الصلح ينهي الخلافات بين قبيلتي العليقات والترابين بجنوب سيناء -
لقاح فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط

Print
ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط

مصراوي Masrawy

11:39 م الإثنين 08 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

انتهت اللجنة العليا المسؤولة عن فرز أصوات انتخابات نقابة المحامين الفرعية من أعمالها في محافظة دمياط، وأعلنت فوز ياسر أبو هندية بمنصب النقيب لدورة ثانية.

كما أعلنت فوز هاني المشد، عضوًا عن مركز كفر سعد، والمتولي سراج عن فارسكور، ومحمد صلاح شرف الدين، عن الشباب، والسيد شبارة عن مركز دمياط، وأنور السادات عن الزرقا، وعادل الغنام عن رأس البر.

انطلقت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط، صباح اليوم الإثنين، لاختيار مجلس جديد، وسط تنافس كبير لحسم 5 مراكز انتخابية.

وأجريت العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.

وتقدم 46 مرشحًا لخوض العملية الانتخابية، بينهم 4 مرشحين على منصب النقيب، و34 مرشحًا للعضوية و8 مرشحين للشباب.

وتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين، هم ياسر عبدالفتاح عبده أبوهندية، ويوسف رفعت يوسف قنديل، والسيد محمد فتحي إبراهيم هاشم، وناصر عبدالحق المرسي العمري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

وزير الطيران: محاسبة المقصرين في مجال إجراءات السلامة التي تطبقها "مصر للطيران"

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

ممشى أهل مصر على نهر النيل مجانا لكل المصريين

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

شبكة عيون الإخبارية