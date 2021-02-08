ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

انتهت اللجنة العليا المسؤولة عن فرز أصوات انتخابات نقابة المحامين الفرعية من أعمالها في محافظة دمياط، وأعلنت فوز ياسر أبو هندية بمنصب النقيب لدورة ثانية.

كما أعلنت فوز هاني المشد، عضوًا عن مركز كفر سعد، والمتولي سراج عن فارسكور، ومحمد صلاح شرف الدين، عن الشباب، والسيد شبارة عن مركز دمياط، وأنور السادات عن الزرقا، وعادل الغنام عن رأس البر.

انطلقت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بدمياط، صباح اليوم الإثنين، لاختيار مجلس جديد، وسط تنافس كبير لحسم 5 مراكز انتخابية.

وأجريت العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.

وتقدم 46 مرشحًا لخوض العملية الانتخابية، بينهم 4 مرشحين على منصب النقيب، و34 مرشحًا للعضوية و8 مرشحين للشباب.

وتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين، هم ياسر عبدالفتاح عبده أبوهندية، ويوسف رفعت يوسف قنديل، والسيد محمد فتحي إبراهيم هاشم، وناصر عبدالحق المرسي العمري.

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