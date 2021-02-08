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"محامو " يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية"

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"محامو ترامب" يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية" "محامو " يطالبون "الشيوخ" بالعدول عن محاكمة "غير دستورية"
قالوا إن خطابه "لم يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة"

طلب محامو دونالد ، الاثنين، من مجلس الشيوخ، العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و"مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديمقراطية"، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، كتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحدها لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلها".

وقال مصدر إن المحاكمة الثانية لترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس، ستبدأ، الثلاثاء، بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيساً.

وذكر المصدر المطلع على المناقشات أن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير، ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

وأكد فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمت، الاثنين، أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

وقال المحامون إن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب "لم يكن عملاً يشجع حركة منظمة لقلب حكومة الولايات المتحدة".

ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

وأنهى ترامب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 يناير، بعد أن خسر انتخابات الثالث من نوفمبر أمام الديمقراطي بايدن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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