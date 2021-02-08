أخبار عاجلة

إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا -
أهالي قرية "الأحراز" بالشرقية يتبرعون بـ 195 كيس دم -
الصلح ينهي الخلافات بين قبيلتي العليقات والترابين بجنوب سيناء -
لقاح فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة -
"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل السودانية الانتقالية الجديدة

Print
اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة اعتمدها مجلس السيادة.. "حمدوك "يعلن تشكيل السودانية الانتقالية الجديدة
"إبراهيم" للمالية و"مريم الصادق" للخارجية و"الشيخ" للداخلية و"إسماعيل" للزراعة

اعتمدها مجلس السيادة..

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس الاثنين تشكيل الانتقالية الجديدة التي ضمت 25 وزيرًا استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وباعتماد مجلس السيادة الانتقالي، وفي سياق الالتزام باستحقاقات اتفاق سلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.

وتفصيلاً، يشمل التشكيل الوزاري: خالد عمر وزيرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وجبريل إبراهيم للمالية، ومريم الصادق للخارجية، وعز الدين الشيخ للداخلية، وبثينة دينار للحكم المحلي، والطاهر إسماعيل للزراعة، وعلي جدو للتجارة والتموين، وإبراهيم الشيخ للصناعة، وجادين علي للطاقة والتعدين، ومحمد بشير للمعادن، وحافظ إبراهيم للثروة الحيوانية، وميرغني موسى للنقل، وعبدالله يحيى للتنمية العمرانية والطرق، وهاشم حسب الرسول للاتصالات والتحول الرقمي، والهادي إبراهيم للاستثمار، وعمر النجيب للصحة، وتيسير النوراني للعمل، ومعتصم صالح للتنمية الاجتماعية، وحمزة بلول للإعلام، ويوسف الضي للشباب والرياضة.

احتفظ وزراء الدفاع والعدل والري والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمقاعدهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراجي يوافق على تولي رئاسة الحكومة في إيطاليا

دراجي يوافق على تولي رئاسة الحكومة في إيطاليا

رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

شبكة عيون الإخبارية