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نواب من المعارضة في تونس يعدون لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من الغنوشي

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نواب من المعارضة في تونس يعدون لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من الغنوشي نواب من المعارضة في تونس يعدون لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من الغنوشي

مصراوي Masrawy

11:18 م الإثنين 08 فبراير 2021

تونس - (د ب أ):
قال نواب في تونس اليوم الإثنين إنهم بصدد الإعداد لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.
وقال النائب حسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح المحسوبة على المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الكتل البرلمانية بدأت بجمع الامضاءات وسيجري إيداعها رسميا في وقت لاحق.
وأوضح الناصفي "هناك سوء إدارة للجلسات والغنوشي فشل في إدارة الخلافات بين الكتل ولم يكن محايدا... حصلت تراكمات وهناك اليوم صعوبة في العمل داخل مجلس النواب".
وفي حال تقديم العريضة رسميا، فستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة من الغنوشي بعد سقوط اللائحة الأولى بالتصويت في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وتحتاج العريضة لإمضاءات ثلث نواب البرلمان أي 73 نائبا على الأقل من 217 ولكن سحب الثقة يتطلب التصويت بالأغلبية المطلقة.
وقال النائب المستقل والمعارض المنجي الرحوي لـ(د ب أ) "العريضة في الطريق الصحيح وسنعمل على إسقاط الغنوشي هذه المرة. هدفنا ليس 73 نائبا".
وتابع الرحوي: "كل الكتل البرلمانية معنية بالعريضة ما عدا حركة النهضة وائتلاف الكرامة".
وتشهد جلسات البرلمان خلافات حادة ومتواترة بين كتله ولا سيما الخلافات المتكررة مع "ائتلاف الكرامة" المحسوب على اليمين الديني وصلت حد الاشتباك بالأيدي.
وتتهم أحزاب من الكتلة الديمقراطية، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، الغنوشي بالتغاضي عن "عنف" ائتلاف الكرامة وبمحاباتهم.
ويحظى الغنوشي بالدعم أساسا من حزبه حركة النهضة (53 مقعد) وحليفه قلب تونس (29 مقعد) وائتلاف الكرامة (18 مقعد).

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