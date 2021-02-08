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ماكرون يدعم حملات توفير اللقاحات للدول الفقيرة

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ماكرون يدعم حملات توفير اللقاحات للدول الفقيرة ماكرون يدعم حملات توفير اللقاحات للدول الفقيرة

مصراوي Masrawy

10:58 م الإثنين 08 فبراير 2021

باريس- (د ب أ)

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إضفاء الطابع القومي، على اللقاحات، وقال إنه يجب الإسراع في توفير التطعيمات بالدول الفقيرة بعد محادثة هاتفية مع رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيريسوس اليوم الاثنين.

وكشفت دوائر الإليزيه عن أهداف الرئيس ماكرون بعد مكالمته الهاتفية مع جيبريسوس.

وكان ماكرون يتحدث عن مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، وهي عبارة برنامج تديره منظمة الصحة العالمية لتطوير وإنتاج وتوزيع اختبارات كوفيد-19، والأدوية واللقاحات، وفقًا لمقر الرئاسة الفرنسية.

وأضاف البيان أن ماكرون سيبحث الأمر مع المنظمات المشاركة في المشروع يوم الجمعة المقبل.

ويتعرض ماكرون وحكومته لضغوط في بلاده بسبب تباطؤ تطبيق حملة توزيع اللقاحات.

وعلى الرغم من الصعوبات، أعلن ماكرون مرارًا وتكرارًا دعمه للمسار الأوروبي الذي اختاره واعتبر مسألة اللقاحات ذات أولوية قصوى.

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