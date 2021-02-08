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بريطانيا تهاجم الاتحاد الأوروبي بعد النزاع حول تصدير اللقاحات لأيرلندا الشمالية

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بريطانيا تهاجم الاتحاد الأوروبي بعد النزاع حول تصدير اللقاحات لأيرلندا الشمالية بريطانيا تهاجم الاتحاد الأوروبي بعد النزاع حول تصدير اللقاحات لأيرلندا الشمالية

مصراوي Masrawy

10:57 م الإثنين 08 فبراير 2021

لندن - (د ب أ)

اتهم وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الاتحاد الأوروبي بتهديد السلام في أيرلندا الشمالية بعد أن حاول الاتحاد فرض ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الإقليم التابع للمملكة المتحدة بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال جوف إن الاتحاد مدين للدول الأعضاء بتقديم توضيح أكبر بسبب محاولته لفترة وجيزة الاحتجاج بالمادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهي خطوة هددت بإعادة عمليات التفتيش على حدود جزيرة أيرلندا قبل أن يتراجع الاتحاد عن هذا الإجراء خلال ساعات.

وأضاف جوف أمام لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الاثنين أن المادة 16 ليست موجودة لضمان إمكانية إنقاذ برنامج شراء اللقاح في الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مناسب تمامًا.

أعرب جوف عن قلقه من أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى المادة 16 في المستقبل ودعا إلى إعادة ضبط علاقة الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا.

وقال: "يجب أن يكون هناك إدراك من جميع الأطراف أن هذا ليس جزءًا غامضًا من الإجراءات الدبلوماسية، هذا له عواقب حقيقية على الأرض."

على عكس بقية بريطانيا، ظلت أيرلندا الشمالية فعليًا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو تنازل قدمه بوريس جونسون للاتحاد من أجل تأمين مغادرة بريطانيا بشكل منظم.

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