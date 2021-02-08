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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسكندرية

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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسكندرية غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:09 م الإثنين 08 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الإثنين، انقطاع التيار الكهربائي، غدًا الثلاثاء، عن 7 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائي، مشيرةً إلى أن المناطق السبع المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءً هي:

- المندرة "شارعي الملك - الحرمين".

- سيدي بشر "شارعي زاخر- سعيد معناوي".

- السيوف " أول شارع ياقوت الحموي من جميلة بوحريد".

- كامب شيزار" 7 و13 و25 شارعي هليوبوليس وأدفو.

- الحضرة الجديدة "أرض مهدي"

- المتراس "نجع العرب".

- الهانوفيل "آخر شارع الهانوفيل الرئيسي- شارع فندق هانو".​

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