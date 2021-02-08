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أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور)

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أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور) أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور)

مصراوي Masrawy

09:58 م الإثنين 08 فبراير 2021

(مصراوي):

تسلمت الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، من الدكتورة رفيقة سليم حمود المستشارة التربوية لدى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، مجموعة قيمة من مقتنيات أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد نوفل" (1895- 1963) الذي كان مفتشًا في وزارة المعارف العمومية ووالد زوجها الراحل الدكتور محمد نبيل نوفل أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي لدى منظمة اليونسكو والذي توفى عام 2019.

وتضم المقتنيات؛ أوراق شخصية وشهادات علمية تخص الشيخ نوفل ممنوحة من الملك فؤاد، وأوراق أخرى تخص زوجته، بالإضافة إلى عدد من الوثائق واللفافات والدفاتر.

وستتولى دار الوثائق القومية تعقيم وترميم المقتنيات بالإضافة إلى جميع العمليات الفنية من التصنيف والفهرسة قبل إتاحتها للباحثين.

وأكدت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن هذه المقتنيات وما تحتويه توضح الكثير من الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية لدى المجتمع المصري، كما أنها تقدم قراءة لفترة تاريخية من خلال مصادر أصلية للتعرف على عدد من القيم والعادات والمعارف المختلفة لدى المصريين.

وأشارت إلى أن دار الوثائق القومية توفر كافة الإمكانيات للحفاظ على التراث الوثائقي في .

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