أخبار عاجلة

"أوكسفورد" تختبر فعالية لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال -
أمانة الشرقية تغلق 29 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية -
126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس السعودية" -
مسؤول سوداني: ما تفعله إثيوبيا في الأراضي السودانية يشبه الاستيطان الإسرائيلي -
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده -
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" -
القوى العاملة: تعيين 3710 شاباً بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة -
تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق -
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة -
تحرير 69 مخالفة تموينية في حملات ببني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا"

Print
إضافة إلى رصد 20 مخالفة بمراكز تسوق تجارية ومطاعم وفنادق

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من

أغلقت بلدية محافظة بارق sfum محال احترازيًا في يومي أمس الأحد واليوم الاثنين خلال جولاتها الرقابية اليومية المكثفة على المحال التجارية في المحافظة والمراكز التابعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من .

وباشر فريق العمل الميداني مهامه اليومية في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوعية المجتمع بالتقيد بلبس الكمامات، وتحقيق التباعد الجسدي احترازًا من خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بمتابعة رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي، وقد أسفرت الجولات التي تمت على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والفنادق، عن رصد 20 مخالفة وإغلاق 7 محال مخالفة.

وستستمر الجولات في الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة من قِبل فريق العمل الميداني لمتابعة تطبيق كل الاحترازات الوقائية وتوعية المجتمع بها وكذلك حثهم على التسجيل في تطبيق توكلنا ورصد المخالفين ومحاسبتهم حسب الأنظمة.

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من

بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى"

الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى"

فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا "هنا ليبقى "

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية