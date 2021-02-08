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مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

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مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور) مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصراوي Masrawy

09:13 م الإثنين 08 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه في انهيار بلكونة بعقار، مكون من 3 طوابق، في منطقة منشية الحرية بدمنهور في محافظة البحيرة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط جزء من عقار بشارع السلام، بمنشية الحرية، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرض كردون أمني حول العقار.

تبين أن العقار عبارة عن 3 طوابق، وتعرض لانهيار بلكونة الدور الأول علوي، وجرى إخطار الجهات المعنية وفصل المرافق عن العقار وجاري العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.​

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