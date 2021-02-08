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إعفاء غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية في "مستشفيات العريش وبئر العبد"

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إعفاء غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية في "مستشفيات العريش وبئر العبد" إعفاء غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية في "مستشفيات العريش وبئر العبد"

مصراوي Masrawy

05:13 م الإثنين 08 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء 49 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يناير ٢٠٢١ الماضي وإعفاء 49 مريضًا آخرين، كليا من مرضى مستشفى .

وقال شوكة، إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزيارتهم منزليًا.

وأوضح إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أنه تم إعفاء 8 مرضى إعفاء كليا بمستشفى العريش و41 مريضًا إعفاء جزئيًا.

وأضاف إبراهيم، أنه جرى مساعدة 4 مرضى بمبلغ 240 جنيها إعانة دورية حكومية.

وقال إن الأخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.

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