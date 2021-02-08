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يلين تحذر من تعاف أمريكي بطئ وطويل بدون حزمة ضخمة لمواجهة كورونا

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يلين تحذر من تعاف أمريكي بطئ وطويل بدون حزمة ضخمة لمواجهة كورونا يلين تحذر من تعاف أمريكي بطئ وطويل بدون حزمة ضخمة لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

11:51 م الأحد 07 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى كامل التوظيف في عام 2022، إذا ما قامت بإصدار تشريع بحزمة تحفيز قوية بما يكفي لمواجهة تداعيات ، وبخلاف ذلك، تخاطر بتعاف أبطأ كثيرا في الوظائف والاقتصاد.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء مساء الأحد، قالت يلين في برنامج "حالة الاتحاد" على "سي إن إن" الأمريكية :إننا "في حاجة إلى حزمة كبيرة، ونحتاج إلى إتمام ذلك سريعًا". وقالت إنه "بدون مساندة مناسبة، قد يستغرق الأمر حتى عام 2025 كي يتعافى سوق العمل الأمريكي".

وقالت إنه لا يوجد سبب في أن نعاني من تعافي بطء وطويل.

وبشكل منفصل، قالت يلين في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية التليفزيونية إن سوق العمل في "ورطة كبيرة".

وقالت إنه بينما أن خطة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 9ر1 تريليون دولار، لا تهدف خصوصًا إلى إيجاد وظائف، فإن الإنفاق الذي ستولده، سيؤدي إلى خلق طلب على العمالة.

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