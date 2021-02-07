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طارق عبد العظيم نقيبًا لمحامين بني سويف

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طارق عبد العظيم نقيبًا لمحامين بني سويف طارق عبد العظيم نقيبًا لمحامين بني سويف

مصراوي Masrawy

11:39 م الأحد 07 فبراير 2021

بني سويف-حمدي سليمان:

أسفرت نتائج إنتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، والتي شهدت منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكم الجزئية بالمحافظة لإختيار 10 مرشحين، عن فوز طارق عبد العظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية بمنصب نقيب محامين المحافظة.

كما أسفرت نتائج الإنتخابات على مقاعد العضوية الثمانية عن فوز أحمد حسني قمر بمقعد الشباب، و عبد المنعم عبد الوارث عن مركز ناصر، و محمد جادالله عن مركز الواسطى، و جمال ربيع عن بندر بني سويف، و أحمد شعبان الجميل عن مركز بني سويف، و إبراهيم شراقي عن مركز اهناسيا، و محمد فاروق عن مركز ببا، ومحمد مظهر عن سمسطا، وعبد القادر علي القاسي عن الفشن.

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