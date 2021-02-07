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بايدن: نعمل على زيادة إنتاج اللقاحات

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بايدن: نعمل على زيادة إنتاج اللقاحات بايدن: نعمل على زيادة إنتاج اللقاحات

مصراوي Masrawy

11:38 م الأحد 07 فبراير 2021

واشنطن - (ا ف ب)

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ترك النساء للعمل بسبب وباء كورونا وإغلاق المدارس في الولايات المتحدة والأزمات الصحية الأخرى التي تسبب بها وباء كورونا تعتبر "حالة طوارئ وطنية".

وقال بايدن في مقابلة على "سي بي إس" الأمريكية، إن وفريقه أدركوا أن تعامل إدارة الرئيس السابق دونالد مع الوباء كان "أكثر قسوة مما كانوا يعتقدون" بمجرد دخولهم البيت الأبيض.

‏وأكد أنه حان الوقت للمدارس أن تفتح أبوابها ولكن بشكل آمن.

وأشار إلى أن إدارته تعمل على زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا.

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