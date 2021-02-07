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"السياحة والآثار": زيارة تعريفية لمدونيّن من دولة التشيك

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"السياحة والآثار": زيارة تعريفية لمدونيّن من دولة التشيك "السياحة والآثار": زيارة تعريفية لمدونيّن من دولة التشيك

مصراوي Masrawy

11:36 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

استكمالاً لخطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نحو تنظيم زيارات تعريفية إلى لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم للترويج السياحي لها،

دعت الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، اثنين جدد من المدونين من دولة التشيك، ممن يتمتعوا بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيارة مصر الأسبوع الجاري، حيث بدأت فعاليات زيارتهما بالقاهرة.

وزار الثنائي عددًا من المعالم السياحية والأثرية منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة مصر القديمة، حيث زارا الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة، بالإضافة إلى زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، وأعربا عن إعجابهما بمقتنيات المتحف وانبهارهما بكنوز الملك الذهبي توت عنخ أمون ومجموعتي یویا وتویا.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، أنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة هؤلاء المدونين مدينة شرم الشيخ، حيث سيقوما بزيارة متحف شرم الشيخ والاستمتاع بمحمية رأس محمد.

ويحرص الهؤلاء المدونون على توثيق زيارتهم إلى مصر من خلال التقاط العديد من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

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