شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص تاجروا بالعملة المزيفة

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جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات كافة وأحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ ارتكبوا جريمة المتاجرة بالعملة المزيفة، وضُبط بحوزتهم أوراق نقدية في وحدة سكنية، اتخذوها وكرًا لممارسة جريمتهم، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.