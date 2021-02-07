أخبار عاجلة

أسأل مع دعاء | السبت 13 فبراير 2021 - سورة الكنز والأمان ( آل عمران ) -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة -
جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس -
تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب -
اليابان: تضاعف عدد وفيات كورونا خارج المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة

Print
رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة

مصراوي Masrawy

11:19 م الأحد 07 فبراير 2021

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة في البلاد، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه سيكون هناك موقف إذا حادت عن الطريق.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن عقيلة صالح، قوله اليوم الأحد، إن خروج القوات الأجنبية من ليبيا سيتم قريبًا، مشيرًا إلى أن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط سيتم توزيعها على كافة الأقاليم الليبية.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن شرق ليبيا سينال حقوقه كاملة في الوزارات والسفارات مثل كل الأقاليم، كاشفًا عن وجود انفراجات في السيولة وعودة الرحلات الجوية والبرية قريبًا.

وأكد صالح، أن الأموال الليبية مجمدة ستبقى إلى حين صرفها بالصورة المثلى بعد استقرار الأوضاع في البلاد، مبينًا ضرورة الالتزام بمخرجات برلين ومبادرة القاهرة القاضية بإخراج المرتزقة والتوزيع العادل للثروات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

مساء dmc - المطربة إليز ليبيك: انا تعلقت بمصر واحببتها جدا واتمنى ان احصل على إقامة

الليلة.. هلال رجب يزين سماء مصر والوطن العربي

الليلة.. هلال رجب يزين سماء مصر والوطن العربي

شبكة عيون الإخبارية