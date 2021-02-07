أخبار عاجلة

أسأل مع دعاء | السبت 13 فبراير 2021 - سورة الكنز والأمان ( آل عمران ) -
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها الدولي -
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة -
جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس -
تجديد حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بالشرقية -
ضبط كيلو هيروين بحوزة 4 عاطلين في شبرا الخيمة -
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة -
الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب -
اليابان: تضاعف عدد وفيات كورونا خارج المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة صوب

Print
مصر تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة صوب السعودية تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة صوب

مصراوي Masrawy

11:18 م الأحد 07 فبراير 2021

وكالات

أدانت اليوم الأحد، قيام ميليشيا الحوثي بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار (مسيرة) باتجاه أراضي الشقيقة، منذ صباح اليوم، والتي تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الأحد، عن استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقًا لقواعد القانون الدولي والانساني.

وأكدت مصر وقوفها إلى جانب "الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

متحف الأوهام الأول في مصر للترفيه و الخدع البصرية

شبكة عيون الإخبارية