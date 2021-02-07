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استمرار اختبارات محو الأمية لسكان عشش السودان برعاية محافظة الجيزة وجامعة القاهرة (صور)

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استمرار اختبارات محو الأمية لسكان عشش السودان برعاية محافظة الجيزة وجامعة القاهرة (صور) استمرار اختبارات محو الأمية لسكان عشش السودان برعاية محافظة الجيزة وجامعة القاهرة (صور)

مصراوي Masrawy

11:12 م الأحد 07 فبراير 2021

(مصراوي):

تفقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اختبارات محو الأمية في منطقة عشش السودان بحي الدقي، ورافقها الدكتور محمد سامي الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون تنمية المجتمع، ورئيس هيئة تعليم الكبار فرع الجيزة، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي.

وأعرب الأهالي المشاركين بالاختبارات عن سعادتهم لإكمالهم تعليمهم، ما يساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية سواء في إيجاد فرص عمل أو في مساعدة أبنائهم في دراستهم.

ويأتي هذا ضمن مساعي محافظة الجيزة وجامعة القاهرة للنهوض بمنطقة عشش السودان، بالتزامن مع مشروعات تطوير ودعم المناطق العشوائية.

ووزع وفد جامعة القاهرة مساعدات عينية على سكان المنطقة إلى جانب فعاليات صندوق مكافحة الإدمان.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات الحملة على مدار عام 2021، في إطار تقديم يد العون وتلبية الاحتياجات من محافظة الجيزة لأبنائها من أهالي المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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