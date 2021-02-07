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مصراوي Masrawy

وكالات:

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بإعفاء جميع وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم، على أن يستمر عملهم في مواقعهم لتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، المفترض إعلانها غدا الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد إن "رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، استنادا على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، أصدر قرارا اليوم بإعفاء السادة والسيدات وزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف السادة والسيدات الوزراء المُكلّفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمر السادة والسيدات الوزراء في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم".

وأضافت الوكالة أنه "وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار".