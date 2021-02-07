أم تتهم زوجها بعرض ابنتهما الرضيعة للبيع في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

تلقت وحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المنيا، شكوى من السيدة "م.ا" 40 عامًا، وتقيم بقرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، تتهم فيها الزوج عمره في منتصف الثلاثينيات، ومقيم بمنطقة كدوان، ويعمل "بائع متجول"، برفضه تسليمها ابنتهما الرضيعة التي تبلغ من العمر نحو 3 أشهر، لأنه يعتزم عرضها للبيع، للحصول علي المال، إذ أنه يمر بضائقة ماليه "بحسب شكوى الأم".

جرى إخطار العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والذي كلف وحدة حماية الطفل بالوحدة المحليه بفحص ودراسة الشكوى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ جرى استدعاء الأب، وبعد مواجهته وأخذ تعهدات عليه بالحفاظ علي رضيعته، جري الإتفاق علي تسليمها لحضانة الأم لرعايتها ووأخذ تعهد كتابي عليها بالحفاظ عليها.

وجرى استدعاء طبيب من الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الرضيعه وتبين أنها في حالة صحية جيدة، ولا تعاني من أي أعراض، وجرى شراء الألبان اللازمة وتسليمها للأم، ونصحها بأهمية حسن رعايتها، والتواصل مع الوحدة في حال حدوث أي مشكلات مع الأب مجددًا.

وفسر مسئول بالوحدة المحلية، ماحدث بأن الأب أقدم علي ذلك لوجود خلافات أسرية وليس لمروه بضائقة ماليه كما أدعت الأم، مرحجا أن يكون هدد ببيع ابنته الرضيعة للضغط علي زوجته، لافتا أن الرضيعه ذات ملامح ووجه حسن، وكانت مبتسمه وتلعب وتلهو أثناء إنهاء إجراءات تسليمها للأم.