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أول تصريح لنقيب محامين بورسعيد الجديد عقب فوزه بالانتخابات

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أول تصريح لنقيب محامين بورسعيد الجديد عقب فوزه بالانتخابات أول تصريح لنقيب محامين بورسعيد الجديد عقب فوزه بالانتخابات

مصراوي Masrawy

11:00 م الأحد 07 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه صفوت عبدالحميد، الفائز بمنصب نقيب محامين محافظة بورسعيد، الشكر، اليوم الأحد، لمحامي المحافظة على ثقتهم فيه واختيارهم له لتمثيلهم خلال الفترة المقبلة.

ووعد "عبدالحميد"، عقب فوزه بانتخابات النقابة الفرعية للمحامين ببورسعيد، بالعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي تضمن عدة نقاط منها: افتتاح النادي الصيفي للمحامين ببورسعيد، وتطوير ملف علاج المحامين بالشكل الذي يقدم خدمة طبية لائقة لهم، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ليتناسب مع معدل زيادة غلاء الأسعار، وكذلك زيادة معاشات المحامين القدامى، ورفع معاش الدفعة الواحدة لحالتي العجز الكلية والوفاة، وتوقيع بروتوكولات لتنظيم العمل بين النقابة الفرعية للمحامين والجهات التي يتعاملون معها لحل المشاكل التي تواجه المحامين أثناء وبسبب عملهم.

وأكد نقيب محامين بورسعيد على أنه سيجرى العمل على إعادة إحياء الجمعية التعاونية الاستهلاكية، وإنشاء موقع إلكتروني للنقابة على الأنترنت لنشر المستحدثات من التشريعات القانونية والأحكام الصادرة من المحاكم العليا، وإنشاء مركز بورسعيد للتحكيم التجاري والبحري، وإنشاء فرع للشهر العقاري في صورة مكتب للتوثيق داخل نادي المحامين غرب بورسعيد يخصص للمحامين وأسرهم، مشددا على توفير أوجه الرعاية والتدريب لشباب المحامين، والعديد من النقاط الأخرى التي تضمنها برنامجه الانتخابي لخدمة المحامين والمحاماة.

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