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النصر يدشن تحضيراته لمواجهة الفتح.. و"هورفات " يطالب بالنقاط الثلاث

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النصر يدشن تحضيراته لمواجهة الفتح.. و

طالب مدرب النصر "هورفات " لاعبي فريقه بنقاط المباراة التي تجمعه بالفتح الثلاثاء المقبل ( مؤجلة من الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ) خلال اجتماعه باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، الأحد.


وعلى الصعيد الميداني، طبق الكرواتي عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة، في المران الذي فرضه على اللاعبين وافتتحه بتدريبات لياقية متنوعة، فيما اختتمت الحصة التدريبية، بمناورة على كامل مساحة الملعب.


الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز السادس بـ 24 نقطه، ويسعى لبلوغ المربع ومن ثم المنافسة مجدداً على الصدارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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