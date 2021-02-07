في الخرمة.. إغلاق 14 محلاً تجارياً خالفت الاحترازات ضد "كورونا"

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تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والأنشطة التي تم إغلاقها

أغلقت بلدية محافظة الخرمة وبالتعاون مع الدوريات الأمنية لشرطة الخرمة 14 محلاً تجارياً خالفت العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الفرق الميدانية في بلدية الخرمة والدوريات الأمنية للشرطة جولاتها المكثفة على الأسواق التجارية بالمحافظة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).



وتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والأنشطة التجارية التي تم إغلاقها.

