مصرع طفلة غرقًا في غرفة صرف صحي بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت طفلة مصرعها، غرقا داخل غرفة تجميع صرف صحي " طرنش"، مساء اليوم الأحد، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمستشفى بلاط المركزي.

تبين وفاة "فرحة أحمد كامل" 3 سنوات، غرقًا داخل غرفة تجميع صرف صحي " طرنش" خلال لهوها بجوار منزلها، حيث أزالت غطاء الغرفة المصنوع من الصاج الخفيف وفوقه إطار كاوتشوك، وسقطت داخل الغرفة مما أدى إلى وفاتها غرقا داخل الطرنش، بجوار منزل أسرتها بقرية " الجُديدة" التابعة لمركز بلاط.

جرى نقل الجثة لمستشفى بلاط المركزي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.