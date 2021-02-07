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الكويت تمنع دخول غير الكويتيين للبلاد لمواجهة كورونا

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الكويت تمنع دخول غير الكويتيين للبلاد لمواجهة كورونا الكويت تمنع دخول غير الكويتيين للبلاد لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

08:22 م الأحد 07 فبراير 2021

وكالات

‏أعلنت لإدارة العامة للطيران المدني في ‎الكويت، مساء اليوم الأحد، منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد اعتبارًا من اليوم على أن يستثنى من ذلك الأطقم الطبية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي، كلف إدارة الطيران المدني في الكويت، في 25 يناير الماضي، بتخفيض عدد الرحلات التجارية إلى الحد الأدنى.
‏أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170998 في حين تم تسجيل حالتي وفاة اليوم بكورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 966.

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