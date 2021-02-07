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زيارات استكشافية لحصر ومعاينة آبار المياه بجنوب سيناء (صور)

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زيارات استكشافية لحصر ومعاينة آبار المياه بجنوب سيناء (صور) زيارات استكشافية لحصر ومعاينة آبار المياه بجنوب سيناء (صور)

مصراوي Masrawy

07:33 م الأحد 07 فبراير 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت محطة بحوث جنوب سيناء والتابعة لمركز بحوث الصحراء، اليوم الأحد، زيارة استكشافية بمدن أبوزنيمة وأبورديس لمعاينة وحصر الآبار المياه بها، برئاسة الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة البحوث.

قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة البحوث، إن الفريق البحثي أجرى معانية لكافة الآبار التي توجد بمدينتي أبوزنيمة وأبورديس، وذلك ضمن خطة عمل حصر للآبار التي توجد بالقرى والوديان بكافة مدن المحافظة، وإعداد تقرير مفصل عن مدى صلاحية مياه هذه الآبار للاستخدام الآدمي، ومدى تمركز الأملاح والأثار المترتبة عليها.

وأكد رئيس محطة البحوث أنه جرى معاينة الأبار التي توجد بأودية بعبع والرملة ووادي النصب والبدعة والدبابات بمدينة أبوزنيمة، ومعاينة الأبار التي توجد بأودية أبو غراقد وسدري ومكتب والسيح التابعين لمدينة أبودريس.

وأوضح رئيس محطة بحوث جنوب سيناء أن هذه الآبار تخدم ما يقرب من 32980 فدانًا، وتقدم الدعم الفني لنحو2750 مزارع و مستثمر، بالإضافة إلى القرى السياحية.​

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