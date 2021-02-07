الإعدام لسائق والمؤبد لآخر لاتهامهما بقتل طفلًا في المقطم لسرقة "توك توك"

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة سائقين قتلا طفلًا في منطقة المقطم، لسرقة "توك توك"، الأول بالإعدام شنقًا والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه، وعادل إبراهيم الغويط، أسامة محمد أبو صافي، بأمانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهما بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، وحال كونهما لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر، قتلا المجني عليه الطفل "م. ع" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين "مطواه وسكين" بأن استدرجاه مكرًا إلى مكان وما أن ظفرا به وأسقطاه في قبضتهما، قيده المتهم الثاني وسدد له الأول طعنات عدة.

وأضاف أمر الإحالة بأنه اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى عاصرتها، وهي أنهما في ذات المكان والزمان سرقا المنقولات وهي الدراجة الآلية، والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.