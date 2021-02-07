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شوشة: افتتاح سوق الجملة بالعريش خلال احتفالات تحرير سيناء

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شوشة: افتتاح سوق الجملة بالعريش خلال احتفالات تحرير سيناء شوشة: افتتاح سوق الجملة بالعريش خلال احتفالات تحرير سيناء

مصراوي Masrawy

06:23 م الأحد 07 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:
استقبل محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة تجار المحافظة لمناقشة الاستعداد لافتتاح سوق الجملة الجديد والمطور بالعريش، ووضع آلية للتشغيل والعمل بها خدمة للتجار والمستهلكين، ذلك في إطار تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة تعيل الحوار المجتمعى حول المشروعات.

أوضح المحافظ أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء السوق وتجهيزه للافتتاح ضمن المشروعات التي سيتم افتتاحها في المحافظة بمناسبة تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن المشروع بلغت تكلفته 167 مليون جنيه.

كما أضاف أن السوق الجديد تم تصميمه ليكون على أحدث طراز، وأنه جرى تجهيزه بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور.

وأعلن المحافظ عن الفئات الرئيسية المستفيدة من الحصول على محلات به، ومنهم كأولوية من كانت لهم محلات في سوق الجملة القديم، على أن يكونوا مسددين للمتأخرات عليهم حتى ثورة يناير عام 2011، وسبق إعفائهم منها منذ الثورة، وأن يكونوا من الممارسين للنشاط حتى الآن.

هذا إلى جانب من لديهم محلات تجارية في منطقة الموقف الجديد، والذين ليست لهم أماكن لممارسة النشاط التجاري، فضلاً عن تجار الموز أصحاب الثلاجات، مشيرًا إلى عدم إقصاء أي تاجر يمارس المهنة.

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