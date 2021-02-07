الرميان يتوج جونسون بلقب بطولة السعودية الدولية للجولف.. في نسختها الثالثة

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حقق المصنف الأول عالمياً الأمريكي داستن جونسون، اليوم، المركز الأول في ختام منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الثالثة، على ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في ختام منافسات البطولة، بمشاركة 139 لاعبًا من مصنفي العالم في لعبة الجولف.

وتوج ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، داستن جونسون بثاني لقب له بالمملكة، بعد أن توج بطلاً للنسخة الأولى.

وحسم جونسون اللقب مسجلاً 15 ضربة تحت المعدل رغم المنافسة الشديدة مع نخبة لاعبي الجولف العالميين؛ حيث تقاسم كل من مواطنه توني فيناو والإنجليزي جاستن روز، المركز الثاني بتسجيلهما 13 ضربة تحت المعدل.

وأوضح "الرميان" أن البطولة هي امتداد للرعاية الكريمة والدعم المتواصل والغير محدود للقطاع الرياضي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - ولي العهد – أيده الله، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وقدم الرميان شكره للاعبين المشاركين في البطولة على كل ما قدموه من أداء ومستويات رائعة. وأضاف أن رغبة الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية في لعب دور فاعل ببناء مستقبل هذه اللعبة؛ هو في أعلى مستوياته، وذلك بمواصلتهم في العمل على تطوير استراتيجية الجولف الوطنية للاستدامة، عبر توفير ملاعب جولف جديدة، وبرامج للتدريب والمشاركة.

وصرح جونسون بطل المنافسات والمصنف الأول عالمياً خلال المؤتمر الصحفي، قائلاً: "أنا فخور بهذا الانتصار، بطولة السعودية الدولية مهمة بالنسبة لي وبالإمكان ملاحظة ارتفاع مستوى المنافسة بها منذ انطلاقتها"، لافتاً إلى أن البطولة أصبحت أحد أهم البطولات العالمية وتجذب أفضل الأسماء باللعبة.

وأشاد جونسون بالعمل الذي يقوم به الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية في تنمية هذه الرياضة، مؤكداً أن مستقبل الجولف بالمملكة واعد نظراً لما تحظى به من دعم، ولوجود ملاعب للجولف على مستوى عالمي مثل رويال غرينز، ولاستضافتها لبطولات عالمية بمشاركة نخبة لاعبي الجولف في العالم. وختم جونسون حديثه قائلاً: "أتطلع للعودة مرة أخرى للمملكة في العام المقبل، للمشاركة بالنسخة الرابعة".

في حين علّق الإنجليزي جاستن روز قائلاً: "هذا أفضل مستوى أقدمه منذ فترة، لم أتمكن من الاستمرار في الحفاظ على مستواي وتحقيق النتائج الإيجابية مؤخراً، ولكن إنهاء يوم كامل بدون تسجيل ضربات فوق المعدل هو أمر جيد ويدفعني للأمام في الفترة المقبلة".

يذكر أن منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف والمقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، تعد أحد أكبر بطولات الجولة الأوروبية للجولف، ويبلغ مجموع جوائزها 3,5 مليون دولار.