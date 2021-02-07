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حسام أبوساطي مديرًا تنفيذياً لهيئة "الاعتماد والرقابة الصحية"

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حسام أبوساطي مديرًا تنفيذياً لهيئة "الاعتماد والرقابة الصحية" حسام أبوساطي مديرًا تنفيذياً لهيئة "الاعتماد والرقابة الصحية"

مصراوي Masrawy

05:30 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، تعيين الدكتور حسام أبوساطي، مديرا تنفيذيا للهيئة اعتبارا من اليوم الأحد.

والهيئة منشأة بقانون تنظيم التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، وتهدف إلى تنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته وتنميته وتحسين جودته.

كما تختص الهيئة بوضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.

وشغل أبوساطي على مدار ٣ أعوام ماضية منصب مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي، كما شغل منصب وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمدة عامين.

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