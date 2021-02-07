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.. متحدث الداخلية: عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن مخالفة

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بالفيديو.. متحدث الداخلية: عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن مخالفة .. متحدث الداخلية: عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن مخالفة
قال: يجب التقيد بالبروتوكولات المعتمدة لكل الأنشطة

بالفيديو.. متحدث الداخلية: عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن مخالفة

أكد المقدِّم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن يعد مخالفة.

وقال في المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عن بروتوكلات القيادة والنقل: "يلزم لبس الكمامة في المركبة في حال لم يكن ركابها من أسرة وعائلة واحدة".

وأضاف: "فيما يتعلق بركوب الفرد لوحده بالسيارةً، أنه لا خوف عليه إذا وجد لوحده وطالما كان بمفرده"، مستدركًا: "لكن عندما يقف ويقابل تجمعًا أو يجد جهة أمنية تطلب منه التحقق من شخصيته فيجب لبس الكمامة"، مشيرًا إلى أن عدم ارتداء الكمامة قبل الحديث مع رجل الأمن فيعتبر هذا تجمعًا.

وتابع: "يجب التقيد بالبروتوكولات المعتمدة لكل الأنشطة، وأتمنى الرجوع لها من كافة أطياف المجتمع، وذلك على موقع وزارة الصحة (كوفيد - 19)، حيث تتوفر به جميع البروتوكولات الخاصة بكافة الأنشطة الحالية.

يذكر أنه تفرض غرامة مالية قيمتها 1000 ريال سعودي، يتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، على من لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمولات والأسواق والمتاجر وغيرها من أماكن التواجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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