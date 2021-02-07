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"تشريعية النواب" توافق مبدئيًّا على مشروع قانون لائحة "الشيوخ"

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"تشريعية النواب" توافق مبدئيًّا على مشروع قانون لائحة "الشيوخ" "تشريعية النواب" توافق مبدئيًّا على مشروع قانون لائحة "الشيوخ"

مصراوي Masrawy

04:54 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقًا وحكم المادتَين (118، 254) من الدستور؛ لا سيما أن هناك التزامًا دستوريًّا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.

وتضمنت مواد الإصدار بمشروع القانون في مادته الأولى أن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ويلغي كل حكم يخالف أحكامها، ونصت المادة الثانية من القانون على أن يعمل بأحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتضمن مشروع القانون في الباب الأول أحكامًا عامة، كما يلي:

مادة 1

مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة، في إطار من التعاون بين الغرفتَين.

مادة 2

تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًّا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.

مادة 3

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

مادة 4

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية.

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مصراوي Masrawy

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