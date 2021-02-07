أبوالغيط يبحث تطورات المنطقة مع أمين عام التعاون الخليجي

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (د ب أ):

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأحد، بمقر الأمانة العامة نايف مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الأخير للقاهرة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول مُجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.

ونقل المصدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية تأكيده خلال اللقاء على أهمية البناء على ما تم في قمة العُلا الشهر الماضي، مُضيفاً أن تصفية الأجواء العربية تخدم العمل العربي المشترك، وتعزز من حيويته.

وصرح المصدر بأن أبو الغيط استقبل صباح اليوم وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث تباحث الطرفان حول مختلف القضايا العربية، وتبادلا وجهات النظر في شأن مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة حيال المنطقة.

كما التقى الأمين العام للجامعة شربل وهبة، وزير الخارجية والمغتربين للبنان، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر في شأن آخر تطورات الأزمة اللبنانية.

وتأتي زيارة الوزيرين العربيين للقاهرة في ضوء انعقاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية غداً الاثنين من أجل دعم القضية الفلسطينية.