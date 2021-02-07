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"أمانة الرياض": بلاغ جديد كل 5 دقائق عن "احترازات كورونا"

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"أمانة الرياض": بلاغ جديد كل 5 دقائق عن "احترازات كورونا" "أمانة الرياض": بلاغ جديد كل 5 دقائق عن "احترازات كورونا"
من السكان على الرقم 940 وتم تنفيذ 96٪ منها

أوضحت أمانة الرياض أن مركز العمليات 940 يستقبل ما معدله بلاغ واحد جديد كل خمس دقائق متصلاً بمخالفات إجراءات كورونا الاحترازية، وقد تم التعامل مع ما نسبته 96٪ منها.

وكشفت إحصائية أعدتها أن إجمالي بلاغات السكان الواردة إلى (940) بلغ (1,217) بلاغاً تم تنفيذ (1,168) منها لمسارات مختلفة.

وتنوعت المخالفات بحسب الإحصائية، بين ازدحام داخل منشأة، وعدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، ووجود باعة جائلين، وأيضاً عدم توفر معقمات ومقياس حرارة، ومخالفات متعلقة بمساكن العمالة.

كما شملت المخالفات: تقديم المطاعم والكافيهات لخدمات الطلبات الداخلية، وعدم إحكام غلق الطلبات قبل تسليمها لمندوب التوصيل، بالإضافة لبلاغات عن تدنّي مستوى النظافة داخل المنشأة الغذائية، وعدم الالتزام بضوابط الإغلاق والتشغيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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