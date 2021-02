سفير بريطانيا في الرياض يوجه الشكر والتقدير للمبتعث "الشمري"

★ ★ ★ ★ ★

لموقفه البطولي في إنقاذ حياة بريطانية من الغرق

قدم سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى المملكة العربية السعودية، نيل كرمبتون، خالص شكره وتقديره للطالب السعودي المبتعث تركي عبد اللطيف الجباري الشمري، على موقفه البطولي وشجاعته في إنقاذ حياة مواطن بريطاني من الغرق.

وقال السفير البريطاني عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد: "Thank you to our young Saudi friend - a story which touched us all": "شكرًا لصديقنا السعودي الشاب - قصة أثرت فينا جميعًا".

وكانت أسرة المواطن البريطاني قد زارت الشاب "تركي الشمري"، وقدمت له الشكر والتقدير، وبعض الهدايا امتنانًا وتقديرًا لشجاعته.