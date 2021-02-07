"شمال الدلتا للكهرباء": تلقي 78 ألف طلب تحول إلى عدادات كودية.. وتركيب 1169

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي عدد الطلبات الخاصة بالعدادات الكودية بالشركة والمقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر بلغ 78 ألفًا و73 طلبًا؛ حتى تاريخه؛ للتحول من نظام الممارسات لتركيب عدادات كودية.

وأوضح رئيس الشركة، خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن الشركة قامت بإجراء 27536 معاينة بقطاعات الشركة الأربعة الواقعة بمحافظات (الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط)؛ حيث تم البدء بتركيب العدادات .

وأكد عسل أنه تم الانتهاء من تركيب 1169 عدادًا وجار الاستكمال، مشيرًا إلى أن العدادات متوفرة بجميع قطاعات وهندسات الشركة المختلفة.