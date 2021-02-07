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ننشر صور العملات المعدنية المخصصة للأطقم الطبية

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ننشر صور العملات المعدنية المخصصة للأطقم الطبية ننشر صور العملات المعدنية المخصصة للأطقم الطبية

مصراوي Masrawy

04:26 م الأحد 07 فبراير 2021

تصوير- محمد حسام الدين:

أعلنت وزارة المالية، إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ تخليدًا للجهود التي يبذلها جيش الأبيض من الفرق الطبية.

وينشر مصراوي، صور العملات المعدنية التي تم تخصيصها للأطقم الطبية.

ويأتي أصدار هذه العملات تخليدا الرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف الأطقم الطبية على أدائها، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وتوثق "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" الدور البطولى المتعاظم لـ"جيش مصر الأبيض" من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه الواحد، و5 ملايين قطعة من فئة الخمسين قرشا، تحمل شعار "فرق مصر الطبية".

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