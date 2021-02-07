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زعيم الأغلبية معترضا : 32% نسبة مشاركة نواب مستقبل وطن ولا تتماشي مع تمثيله

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زعيم الأغلبية معترضا : 32% نسبة مشاركة نواب مستقبل وطن ولا تتماشي مع تمثيله زعيم الأغلبية معترضا : 32% نسبة مشاركة نواب مستقبل وطن ولا تتماشي مع تمثيله

مصراوي Masrawy

04:22 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

كشف أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن 32% هي نسبة مشاركة أعضاء مجلس النواب عن مستقبل وطن في مناقشات بيانات الوزراء، مؤكدا أنها نسبة لا تتماشى مع عدد الأعضاء بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردا على انتقادات بعض النواب بأن أعضاء الحزب يحصلون على النسبة الأكبر للحديث والتعليق على بيانات الوزراء.

وأشار إلى أن النائب الذي تناول هذا الأمر تحدث 6 مرات تعقيبا على الوزراء، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتح لـ280 نائبا عن حزب مستقبل وطن.

وفي ذات السياق، أشاد أشرف رشاد، بحرص رئيس مجلس النواب، على مراعاة كافة التيارات والاتجاهات السياسية تحت قبة البرلمان.

وقال رشاد: نحترم إعطاء الفرصة للمعارضة، مؤكدا أن الأغلبية ستتعاون مع رئيس المجلس دوما في إرساء قواعد الحديث.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نحن نرحب بكافة التيارات السياسية المعارضة قبل الأغلبية.

وفي سياق مختلف، أشاد رشاد، بالدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات، مؤكدا أننا نشهد طفرات يومية في هذا القطاع، مطالبا بضرورة مراعاة بعض الملاحظات التي أبداها النواب تعقيبا على بيان وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت.​

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