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من دون أوراق.. وزير الاتصالات يكشف لـ"النواب" طريقة عمل في العاصمة الإدارية

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من دون أوراق.. وزير الاتصالات يكشف لـ"النواب" طريقة عمل الحكومة في العاصمة الإدارية من دون أوراق.. وزير الاتصالات يكشف لـ"النواب" طريقة عمل في العاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

04:20 م الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تطورًا كبيرًا في أداء من خلال الوسائل الرقمية، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح طلعت، خلال إدلاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية لن يكون انتقالًا مكانيًّا بل نوعي، وسيشهد نقلة كبيرة عما هو قائم حاليًّا.

وأكد وزير الاتصالات أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيكون تشراكيًّا وليس رقميًّا، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية ستكون قادرة على تبادل المعلومات بين الجهات والوزارات، والمواطن الذي يتقدم إلى أية جهة لن يطلب منه استخراج أية أوراق من جهة أخرى، وستكون جميع بيانات المواطن متاحة في جميع الوزارات .

وأوضح طلعت أن الجهة التي يتقدم إليها ستكون قادرة على الحصول على كل المعلومات المطلوبة دون التنقل بين الأجهزة الحكومية، مؤكدًا أن أجهزة الحكومة سوف تتبادل مستنداتها من خلال منظومة رقمية كاملة دون الاعتماد على الأوراق.

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