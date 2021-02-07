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طالباني: إقليم كردستان مستعد لتنفيذ التزاماته في موازنة العراق الاتحادية

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طالباني: إقليم كردستان مستعد لتنفيذ التزاماته في موازنة العراق الاتحادية طالباني: إقليم كردستان مستعد لتنفيذ التزاماته في موازنة العراق الاتحادية

مصراوي Masrawy

07:30 ص الأحد 07 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ):
أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة أقليم كردستان أن الإقليم على استعداد لتنفيذ التزاماته تجاه الموازنة العامة الاتحادية للعراق .

وقال طالباني الذي يرأس وفد حكومة أقليم كردستان في المفاوضات مع الاتحادية لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد "إن أقليم كردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية سواء حول تقديم 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام أو الموارد غير النفطية في منافذ الإقليم بحسب القوانين السارية ضمن الدستور العراقي".

وأضاف على الحكومة الاتحادية "بالمقابل توفير حقوق الإقليم أيضا".

ونفى المسؤول الكردي الأنباء التي تتحدث عن قيام حكومة إقليم كردستان ببيع النفط المنتج في حقول الإقليم إلى تركيا ضمن صفقة تمتد إلى 50 عاما وقال" هذا كلام غير صحيح فنحن لم نبع النفط لمدة 50 عاما إلى تركيا بل عملنا ضمن إتفاق العراق الاتحادي بشأن نقل النفط عبر الأراضي التركية وصولا إلى الأسواق العالمية وليس بيع النفط".

وأضاف طالباني"لدينا أتفاق مع وزارة الزراعة الاتحادية بشأن السلع المسموح بتوريدها للبلاد كما لدينا منذ عام 2017 اتفاق على الالتزام بالتعريفة الجمركية أما ظاهرة التهريب ودخول البضائع بطريقة غير قانونية فهي ظاهرة ليست متعلقة بمنافذ الإقليم إنما هي ظاهرة في جميع منافذ العراق وعلينا السعي لوضع حلول جدية للتخلص من هذه الظاهرة".

وأكد أن موضوع حواراتنا في بغداد "الآن بيد البرلمان الاتحادي ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل قابل للتنفيذ بذات الوقت فالمعادلة لاتقبل خاسرا أو فائزا والبحث عن حلول منطقية ونحن قريبون من أيجاد حل قابل للتنفيذ وهذه خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الطرفين".

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